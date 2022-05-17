Вратарь Сухачев может вернуться в «Трактор»

Как стало известно «СЭ», вратарь Владислав Сухачев может вернуться в «Трактор».

Воспитанник челябинского хоккея покинул клуб по окончании сезона-2019/20, после чего выступал в КХЛ за «Салават Юлаев», а в ВХЛ — за «Торос» и новокузнецкий «Металлург».

В минувшем сезоне 24-летний Сухачев провел в регулярном чемпионате ВХЛ за «Кузню» 13 матчей, в которых пропускал в среднем по 2,73 гола и отразил 90,4 процента бросков.

Сухачев является участником молодежных чемпионатов мира 2017 и 2018 годов.