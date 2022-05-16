«Спартак» подписал контракты с нападающими Александром Квартальновым и Артемом Дидковским

Московский «Спартак» заключил новые контракты с двумя хоккеистами.

Клуб подписал двусторонний контракт на два года с нападающим Артемом Дидковским. В минувшем сезоне 19-летний игрок стал третьим бомбардиром МХК «Спартак», набрав 49 (21+28) очков в 58 матчах. Также Дидковский дебютировал на профессиональном уровне ВХЛ двумя играми (0+1) за воскресенский «Химик».

Еще «Спартак» подписал трехсторонний контракт на один год с нападающим Александром Квартальновым. 19-летний игрок является сыном бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова и двоюродный брат форварда «Спартака» Данилы Квартальнова.

Ранее Александр выступал в системе красно-белых, сыграв 28 матчей за молодежный «Спартак» в сезоне-2019/20. Последние два сезона нападающий провел в системе «Ак Барса», набрав 46 (22+24) очков в 96 матчах за «Ирбис» в МХЛ и дебютировал в КХЛ, сыграв 8 матчей за «Ак Барс».