Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» — один из ведущих российских агентов Шуми Бабаев. Ведущий — Михаил Зислис.

Мы обсудим следующие темы:

— переплачивают ли российским игрокам;

— сколько легионеров вернется в КХЛ — будущее Дамира Жафярова;

— почему Голышев не хочет оставаться в «Автомобилисте»;

— почему Бурдасов выбрал «Трактор»;

— кто претендует на Шумакова;

— есть ли шанс на возвращение Ткачева в КХЛ?

Начало эфира — в 14.00 мск.