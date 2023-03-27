Вратарь системы «Магнитки» Набоков — о Кошечкине: «Василий — мой кумир»

Вратарь системы магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков в интервью «СЭ» прокомментировал решение голкипера Василия Кошечкина завершить карьеру.

— Сегодня Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры. Чем вам запомнилась совместная работа на тренировках в «Металлурге»?

— Василий — феноменальный хоккеист. Он легенда КХЛ и кумир как обычных людей, так и хоккеистов. Настоящий профессионал своего дела. Смотря на него, можно узнать много нового — как в хоккее, так и в быту. Он очень ответственный, спокойный и трудолюбивый хоккеист. Находиться с ним в одной команде, раздевалке и носить одну эмблему — это очень крутые и запоминающиеся моменты на всю жизнь. Горжусь тем, что застал время, когда он брал кубки и выигрывал золотые медали для нашей страны. За игрой Василия я смотрел с большим удовольствием и восхищением! Василий — мой кумир. Когда маленьким увидел, как он играет за сборную на чемпионате мира, сам захотел стать вратарем.

Сегодня, 27 марта, в интервью «СЭ» Кошечкин объявил о завершении карьеры.

40-летний голкипер выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.