Кошечкин объявил о завершении карьеры
Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в интервью «СЭ» официально объявил о завершении карьеры.
— Еще год назад после подписания контракта уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но мое физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Пришло время, — отметил Кошечкин.
— Внешне вы очень спокойны. Какие-то переживания внутри были?
— У меня был целый год подготовиться к завершению карьеры, поэтому все переживания растянул по времени (смеется). Прямо сейчас чувствую себя нормально.
— Вряд ли вам хотелось уходить после такого вылета от «Авангарда». Что случилось за год с «Металлургом»?
— Уйти с кубком было бы приятнее, но говорить о выступлении команды не хочется. О том, что случилось, лучше расскажут руководство клуба и тренерский штаб.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
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