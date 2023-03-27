«Вашингтон» интересуется нападающим «Нефтехимика» Порядиным

Как стало известно «СЭ», «Вашингтон» заинтересован в подписании нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина.

Контракт 26-летнего игрока с нижнекамцами истекает 30 апреля, Порядин становится ограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне нападающий провел 67 матчей в регулярке КХЛ и набрал 37 (22+15) очков. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 6 играх.