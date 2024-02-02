Вратарь «Северстали» Самойлов — о прогрессе в КХЛ: «Первые матчи провел на эмоциях»

Голкипер «Северстали» Александр Самойлов в интервью «СЭ» оценил дебютный сезон-2023/24 в КХЛ.

— Вы лихо ворвались в КХЛ, показываете шикарную статистику. Как сами объясняете такой прорыв?

— Я бы сказал, что первые матчи провел на эмоциях. Так всегда бывает. Дальше уже, после 10-го матча, можно сказать, стабилен вратарь или нет.

— Получается, у вас еще фаза эмоций (интервью было записано 21 января. — Прим. «СЭ»)?

— Получается так, да.

— Как появился вариант с «Северсталью»? Два года вы играли в чемпионате Белоруссии.

— Хорошо сработал агент. ЦСКА вошел в ситуацию и отпустил меня. После многих лет, когда я, наверное, должен был играть в КХЛ, я получил этот шанс сейчас. Стараюсь, цепляюсь за каждую возможность.