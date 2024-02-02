Голкипер «Северстали» Самойлов: «В ВХЛ есть мастеровитые вратари с заложенной базой»

Вратарь «Северстали» Александр Самойлов в интервью «СЭ» прокомментировал уровень вратарей в ВХЛ.

— В последние годы в КХЛ зашло много вратарей из ВХЛ: Максим Дорожко, Филипп Долганов, вы. Действительно в этой лиге много хороших голкиперов, которых не замечают?

— Действительно в ВХЛ есть мастеровитые вратари с заложенной базой, которые показывают хорошую игру и впахивают на тренировках. Всегда говорю: должно быть стечение обстоятельств. Например, как в моей ситуации. Или просто дали шанс — и вратарь выстрелил. Разные нюансы, от которых зависит, покажешь ты себя или нет в КХЛ. Но вратари есть в ВХЛ. Всегда говорил это и буду говорить.

— Насколько для вратаря отличается уровень ВХЛ и КХЛ? Илья Проскуряков говорил, что стилистически лиги сильно отличаются.

— Это две разные лиги, так и есть. В ВХЛ иногда не знаешь, чего ждать от той или иной ситуации. Надо всегда быть наготове. Иногда приходится действовать нестандартно. В КХЛ лучше броски, игра быстрее и организованнее. И мышление вратаря должно быть на другом уровне. В КХЛ ты понимаешь, что сделают твои игроки, а в ВХЛ больше импровизации.