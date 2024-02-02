Голкипер «Северстали» Самойлов: «В ВХЛ есть мастеровитые вратари с заложенной базой»
Вратарь «Северстали» Александр Самойлов в интервью «СЭ» прокомментировал уровень вратарей в ВХЛ.
— В последние годы в КХЛ зашло много вратарей из ВХЛ: Максим Дорожко, Филипп Долганов, вы. Действительно в этой лиге много хороших голкиперов, которых не замечают?
— Действительно в ВХЛ есть мастеровитые вратари с заложенной базой, которые показывают хорошую игру и впахивают на тренировках. Всегда говорю: должно быть стечение обстоятельств. Например, как в моей ситуации. Или просто дали шанс — и вратарь выстрелил. Разные нюансы, от которых зависит, покажешь ты себя или нет в КХЛ. Но вратари есть в ВХЛ. Всегда говорил это и буду говорить.
— Насколько для вратаря отличается уровень ВХЛ и КХЛ? Илья Проскуряков говорил, что стилистически лиги сильно отличаются.
— Это две разные лиги, так и есть. В ВХЛ иногда не знаешь, чего ждать от той или иной ситуации. Надо всегда быть наготове. Иногда приходится действовать нестандартно. В КХЛ лучше броски, игра быстрее и организованнее. И мышление вратаря должно быть на другом уровне. В КХЛ ты понимаешь, что сделают твои игроки, а в ВХЛ больше импровизации.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|39
|21
|84
|2
|Авангард
|58
|39
|19
|82
|3
|Сал. Юлаев
|58
|37
|21
|79
|4
|Трактор
|58
|33
|25
|72
|5
|Лада
|60
|29
|31
|71
|6
|Автомобилист
|60
|32
|28
|71
|7
|Ак Барс
|57
|34
|23
|70
|8
|Нефтехимик
|59
|24
|35
|59
|9
|Амур
|58
|22
|36
|56
|10
|Сибирь
|59
|23
|36
|55
|11
|Адмирал
|58
|18
|40
|47
|12
|Барыс
|57
|19
|38
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|39
|19
|81
|2
|Локомотив
|58
|38
|20
|80
|3
|Динамо М
|58
|37
|21
|79
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|58
|32
|26
|69
|6
|ЦСКА
|58
|30
|28
|65
|7
|Северсталь
|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|58
|18
|40
|43
|3.02
|15:00
|
Трактор – Ак Барс
|- : -