Гайлик считает, что Никишину рано уезжать в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Гайлик прокомментировал будущее защитника СКА Александра Никишина.

«Я только могу пожелать ему продолжать в том же духе. Он поднял высокую планку. Ему пора уезжать в НХЛ? Ни в коем случае. Ребята должны отработать здесь хотя бы до 25 лет. Мы тоже хотим смотреть на хороших хоккеистов», — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний защитник набрал 48 (15+33) очков в 57 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.