Самонов: «В СКА цена ошибки выше»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» вспомнил период игры за СКА.

— После СКА насколько тебе эмоционально проще или сложнее в плане ожиданий от тебя? Мы видим, что в «Салавате» вратарей меньше дергают.

— Да, я понимал, куда я еду. В СКА цена ошибки выше, скажем так. Мне и там нормально было, последний сезон перед обменом, в принципе, неплохие цифры были. Но так решили. В «Салавате» мне комфортно, какой бы график ни был, как бы ни сложилось.

— Ты почувствовал разочарование, когда обменяли из СКА в «Северсталь»?

— Да нет, не почувствовал. Спокойно воспринял. Мне надо было поскорее найти квартиру в Череповце, подстроиться под команду и делать свою работу уже в другой команде, и все.