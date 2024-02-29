Самонов: «Салават Юлаев» готов выиграть Кубок Гагарина»

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» оценил шансы уфимцев выиграть Кубок Гагарина.

— Есть тренеры, которые из-за одного поражения в регулярке могут целую истерику устроить. Как ты к этому относишься?

— Честно, здесь в Уфе с этим все спокойно. Даже если через поражения проходишь, корректировки вносятся спокойно. Бывают вспыльчивые тренеры: все с амбициями, все с задачами. Просто разный характер, кто-то так воспринимает, кто-то — по-другому.

— Виктор Козлов хоть раз срывался в раздевалке?

— Не припомню.

— «Салават» готов выиграть Кубок?

— Внутренне, я думаю, да. Главное, что у тебя в голове. Если ты готов быть на этом месте, нет ничего невозможного.