Вратарь «Салавата» Метсола нанес на шлем изображение Хартикайнена

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола представил новый шлем на сезон-2021/22.

На шлеме фамилия 32-летнего финна нанесена в стилистике рок-группы Metallica, а с левой стороны изображен форвард уфимцев Теему Хартикайнен.

«Metallica, наверное, моя самая любимая музыкальная группа, поэтому я решил нарисовать обложку их альбома «Ride the Lightning», который мне очень нравится. Я захотел, чтобы на шлеме был кто-то из легенд клуба. Думаю, ему нравится», — приводит слова Метсолы Instagram клуба.

Первый матч в КХЛ «Салават» проведет 3 сентября против «Барыса» в Казахстане.