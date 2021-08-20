Вратарь «Салавата» Метсола нанес на шлем изображение Хартикайнена
17:02
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола представил новый шлем на сезон-2021/22.
На шлеме фамилия 32-летнего финна нанесена в стилистике рок-группы Metallica, а с левой стороны изображен форвард уфимцев Теему Хартикайнен.
«Metallica, наверное, моя самая любимая музыкальная группа, поэтому я решил нарисовать обложку их альбома «Ride the Lightning», который мне очень нравится. Я захотел, чтобы на шлеме был кто-то из легенд клуба. Думаю, ему нравится», — приводит слова Метсолы Instagram клуба.
Первый матч в КХЛ «Салават» проведет 3 сентября против «Барыса» в Казахстане.
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