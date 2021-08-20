Андриевский стал новым главным тренером «Адмирала»
15:23
«Адмирал» объявил о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера команды.
53-летний специалист уже возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также он работал в «Сибири» и «Сочи».
Напомним, ранее стало известно об уходе Сергея Вострикова с поста главного тренера «Адмирала».
Первый матч нового сезона КХЛ команда проведет 2 сентября в гостях против «Спартака».
Александр Андриевский — главный тренер «Адмирала»!— ХК Адмирал (@hcadmiral) August 20, 2021
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