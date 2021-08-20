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Андриевский стал новым главным тренером «Адмирала»

15:23
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«Адмирал» объявил о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера команды.

53-летний специалист уже возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также он работал в «Сибири» и «Сочи».

Напомним, ранее стало известно об уходе Сергея Вострикова с поста главного тренера «Адмирала».

Первый матч нового сезона КХЛ команда проведет 2 сентября в гостях против «Спартака».

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Роман Шишов все материалы автора

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