Гордеев перешел из «Сочи» в «Северсталь»
17:27
«Сочи» обменял в «Северсталь» защитника Михаила Гордеева, сообщает официальный сайт клуба. Взамен сочинцы получат денежную компенсацию.
Хоккейные клубы «Сочи» и «Северсталь» совершили сделку, в результате которой клуб из Череповца получил спортивные права на защитника Михаила Гордеева. Подробнее: https://t.co/oByurEWVJb pic.twitter.com/N97ppJ5Kte— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) August 20, 2021
21-летний защитник провел в «Сочи» два сезона, сыграл 38 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-7».
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