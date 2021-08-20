Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Гордеев перешел из «Сочи» в «Северсталь»

17:27
Теги:

«Сочи» обменял в «Северсталь» защитника Михаила Гордеева, сообщает официальный сайт клуба. Взамен сочинцы получат денежную компенсацию.

21-летний защитник провел в «Сочи» два сезона, сыграл 38 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-7».

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10758

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Спартаку» больше не нужен героизм Жиго? Француз был настоящим гладиатором
Милонов: «Сборная Израиля на следующей Олимпиаде должна идти под флагом Олимпийского комитета и без гимна!»
Газзаев высказался о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд