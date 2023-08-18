Вратарь Проскуряков — о сезоне в «Тракторе»: «Не предполагал, что все будет так стремительно развиваться»
Голкипер омского «Авангарда» Илья Проскуряков, который в прошлом сезоне выступал за челябинский «Трактор», в интервью «СЭ» прокомментировал попадание на Матч звезд КХЛ-2023.
— Предполагали, что прошлый сезон за «Трактор» сложится так успешно? Вас пригласили на Матч звезд, вы отыграли много матчей.
— Мой хороший друг и челябинский доктор Валерий Васильевич Михайлов всегда говорил: «В жизни все бывает». Честно, конечно, я не предполагал, что все будет так стремительно развиваться. Это стало сюрпризом. С другой стороны, я оказался готов к нему. Только рад и счастлив, что все так сложилось.
— Вратарям присуще чувство куража. Вас оно посещало?
— Слава Богу, я чувствовал себя прекрасно по ходу сезона. Я без шероховатостей прошел предсезонку. Никаких повреждений, никаких сложностей. Быстро и уверенно вошел в чемпионат. Так все и продолжалось. Очень приятно, что попал на Матч звезд.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -