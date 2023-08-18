Проскуряков — о переходе в «Авангард»: «Меня приглашали, чтобы я помогал коллективу, делился опытом и знаниями»

Голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков в интервью «СЭ» объяснил, почему подписал контракт с омским клубом.

— Какой ваш мотив продолжать карьеру?

— Мне нравится заниматься хоккеем. Слава Богу, сохраняю силы и мотивацию для продолжения спортивной карьеры.

— Чем обусловлен выбор «Авангарда»?

— Мне позвонили из клуба и обозначили заинтересованность. Я долго не раздумывал. «Авангард» — топ-клуб с лучшими условиями для игры в хоккей.

— Чего ждете от контракта? Понимаете, какая вас ждет роль?

— Я понимаю свою роль и хочу принести пользу клубу, чтобы достичь поставленных результатов. Понятно, в спортивном плане я достаточно возрастной хоккеист. Меня приглашали, чтобы я помогал коллективу, делился опытом и знаниями.

— Будете подбадривать парней, как дядька-наставник?

— Тогда это получится искусственно. Надо показывать своим примером и отношением к делу. Этого будет достаточно.

— Переживали, что летом не найдете работу?

— Не особо. Мне, конечно, хотелось еще поиграть и как можно быстрее найти работу, чтобы начать готовиться. В моем случае получилось так — спокойно отнесся к этому.