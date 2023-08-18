Проскуряков: «В Словакии некоторые клубы принципиально не подписывают российских хоккеистов»
Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков в интервью «СЭ» заявил, что некоторые словацкие клубы не подписывают контракты с российскими игроками.
— Переезд в другой город можно сравнить с переездом в другую страну, когда в 2018 году уехали играть в Германию?
— Нет, это совсем другое. В Германии единственная проблема — языковой барьер. Даже не ожидал, какое отношение проявил клуб. Любые проблемы решались молниеносно. Квартира, машина — со всем помогли. Оставалось только играть в хоккей.
— А как справлялись с языковым барьером? Переводчик помогал?
— И переводчик, и ребята помогали. В команде играли Кирилл Кабанов и эмигрировавший в 13 лет Дима Петцольд, который давно играл в Германии и побывал в НХЛ. По бытовым сложностям они помогали мне.
— К российским легионерам тогда в Германии относились позитивно?
— В финансовом плане «Крефельд» был достаточно скромным клубом. Работал небольшой офис, но все вопросы решались быстро и организованно. Сотрудники были близки к команде, и я совершенно не ощущал себя приезжим.
— Что скажете о хоккее в чемпионате Германии?
— В Германии высокий средний уровень хоккеистов. А творческих игроков, как Капризов, Мозякин, Михайлис, Радулов, Ткачев, нет. За счет средних хоккеистов уровень лиги достаточно хороший.
— Этим летом не думали о вариантах в Европе? Станислав Галимов, например, поехал в Словакию.
— Я рассматривал все варианты. В то же время понимал, что сейчас проблематично устроиться в топ-лигах Европы, в частности из-за политической ситуации. В Словакии некоторые клубы, которые находятся на государственном финансировании, принципиально не подписывают российских хоккеистов.
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