Вратарь «Нефтехимика» Долганов: «В первые два года в ВХЛ получал по 20 тысяч рублей»
Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о своем отношении к деньгам.
«Я в первые два года в ВХЛ получал по 20 тысяч рублей. И нормально жил! Ездил на маршрутках и троллейбусах на игры. Где-то денег не хватало, родители помогали. Я не избалован, живу нормально, по средствам. У всех свое понимание комфортной жизни. Я ни на что не жаловался, мне хватало. Кому-то и миллиона в месяц не хватает, а кто-то и на 50 тысяч спокойно живет и радуется жизни. Я понимал, что деньги — не главное. Не зацикливался на этом. У меня есть агент, который заботится о финансовом вопросе, мое дело — выходить и хорошо играть», — приводит слова хоккеиста Sport24.
25-летний Долганов провел в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 21 матч, 3 игры сыграл на ноль. В октябре КХЛ признала его лучшим голкипером месяца.
«Нефтехимик» с 29 очками после 30 игр занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Восточная конференция
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|Лада
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|Авангард
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|11
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|18
|12
|40
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|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
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|Сал. Юлаев
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|17
|12
|35
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|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
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|30
|14
|16
|31
|9
|Амур
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|12
|17
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
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|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|8
|СКА
|28
|15
|13
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|4 : 1
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|5 : 4 ОТ
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -