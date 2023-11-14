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Сегодня, 16:26

Заварухин — о 3:0 с «Адмиралом»: «Здорово сыграли. Это командная победа»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (3:0).

«Тяжелое начало матча было сегодня. Для нас это четвертая игра на выезде на Дальнем Востоке. Тяжело входили. Но здорово, что блокировали броски и вратарь нас держал в игре. 9 блокированных бросков за первый период и 26 — за игру. Это победная игра. Забили гол в большинстве, и, конечно же, бригады меньшинства сегодня выстояли, здорово сыграли. Плюс, Женя Аликин — поздравляю его с «сухарем»! Поздравляю всю команду с хорошей игрой. По заданию сыграли. Считаю, что это такая командная победа», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Автомобилист» идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 33 игр. Команда одержала третью победу подряд в КХЛ. 18 ноября клуб из Екатеринбурга сыграет против «Трактора».

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/8178/
Николай Заварухин
Хоккей
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ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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1 Лада 31 18 13 41
2 Металлург Мг 30 18 12 40
3 Автомобилист 33 18 15 40
4 Авангард 29 18 11 39
5 Ак Барс 29 18 11 38
6 Сал. Юлаев 29 17 12 35
7 Трактор 29 16 13 35
8 Амур 29 12 17 30
9 Нефтехимик 30 12 18 29
10 Сибирь 29 13 16 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 28 7 21 19
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 29 21 8 44
2 Спартак 30 20 10 43
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 30 18 12 38
5 ЦСКА 29 15 14 32
6 Динамо Мн 28 14 14 32
7 СКА 28 15 13 30
8 Северсталь 28 13 15 30
9 Сочи 30 12 18 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 30 9 21 22
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