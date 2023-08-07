Вратарь Федотов рад, что в него поверили в России
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов рассказал, что выбравшая его на драфте в 2015 году «Филадельфия» долгое время не вызывала его в НХЛ, но он сумел пробиться на топ-уровень в российском чемпионате.
«У меня были определенные трудности на пути. Когда я приходил, молодым было очень тяжело заявлять о себе и попадать в главные команды мастеров, потому что там были большие контракты, требовался результат, и не в каждой команде готовы были пойти на риск и дать шанс молодым ребятам. В НХЛ шла жесткая селекция: люди там изучают игроков достаточно скрупулезно. И тогда я не получал предложения отправиться в «Филадельфию». Возможно, на этапе, когда было сложно заявить о себе, мне хотелось попасть в НХЛ, и я готов был пробиваться там через низшие лиги. Но все, что ни делается, — все к лучшему. Я очень рад, что все так сложилось, и в России в меня в конечном счете поверили. Мне дали возможность — в Челябинске я сделал серьезный шаг вперед после своего периода в системе «Салавата Юлаева». Я смог своим результатом, своим отношением к делу оправдать ожидания людей. Я смог стать тем, кто я есть, и двигаться дальше», — приводит слова Федотова «Газета.Ru».
В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.
Этим летом 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.
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ЦСКА – Ак Барс
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