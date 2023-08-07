«Адмирал» разгромил «Сочи» и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open

«Адмирал» разгромил «Сочи» со счетом 5:0 на турнире Sochi Hockey Open.

У гостей отличились Максим Чудинов, Николай Чебыкин, Руслан Ибатуллин, Дмитрий Сидляров и Тайлер Граовац.

«Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open. 8 августа команда сыграет с «Авангардом».

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Чудинов — 1 (Горшков, Берлев), 17:49 — 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев, Хомченко), 18:47 — 0:2. Ибатуллин — 1 (Метальников, Колмыков), 35:08 — 0:3. Сидляров — 1 (Паутов, Шэн), 42:02 — 0:4. Граовац — 1, 59:05 — 0:5.

Вратари: Третьяк — Хомченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (9+17+5) — 35 (18+11+6).

Судьи: Беляев, Оленин.

7 августа. Сочи. Шайба.