Агент Пилко: «Авангард» выбрал Спунера, поскольку Брассар не успевает восстановиться к началу сезона»
Агент Алеша Пилко, представляющий интересы ряда ведущих иностранных игроков КХЛ, рассказал «СЭ», почему «Авангард» подписал канадского нападающего Райана Спунера.
«Чемпионат начинается всего через три недели и новое руководство клуба понимает, что многое зависит от удачного старта команды. Играть без первого центра очень тяжело. Кандидатов было очень много. До последнего момента я ждал Деррика Брассара, но здоровье не позволяет ему начать чемпионат. Поэтому был выбран Спунер. Райан — проверенный игрок. Его плюсы и минусы хорошо известны. Плеймейкера такого уровня в КХЛ сейчас привезти трудно», — сказал Пилко.
О переходе игрока стало известно 6 августа.
В прошедшем сезоне 31-летний хоккеист провел 70 матчей в составе минского «Динамо» и набрал 52 (20+32) очка.
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