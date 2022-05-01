Вратарь Бочаров покинул московское «Динамо»

Как ранее сообщал «СЭ», вратарь Иван Бочаров покинул московское «Динамо».

Сегодня, 1 мая столичный клуб официально объявил об уходе 26-летнего россиянина.

Бочаров — воспитанник «Динамо». В сезоне-2021/22 голкипер провел 37 матчей за бело-голубых в регулярном чемпионате КХЛ с коэффициентом надежности 2,38, отразив 91,2 процента бросков.

В плей-офф вратарь сыграл в 5 матчах при коэффициенте надежности 4,04, отразив 85,8 процента бросков.