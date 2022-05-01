«Локомотив» продлил контракты с шестью хоккеистами

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с шестью хоккеистами команды.

Вратарь Даниил Исаев, защитник Александр Елесин, а также нападающие Георгий Иванов и Павел Красковский подписали новые соглашения сроком на 2 года. Форварды Денис Алексеев и Артур Каюмов продлили контракты на 1 год.

В сезоне-2021/22 «Локомотив» занял шестое место в таблице Западной конференции, в плей-офф команда из Ярославля уступила ЦСКА (счет в серии — 0-4) в первом раунде.