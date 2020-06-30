Воробьев вернулся в «Салават Юлаев»
Воспитанник «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев вернулся в команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три сезона.
?Воспитанник «юлаевской» СДЮШОР Михаил Воробьёв возвращается в уфимский клуб из Северной Америки— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) June 30, 2020
??Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на три сезона.
Напомним, предыдущие три года Воробьёв провёл в системе клуба @NHLFlyers
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Предыдущие три года Воробьев провел в системе «Филадельфии». В общей сложности он сыграл за «Флайерз» 35 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками при показателе полезности «-5». Статистика в АХЛ: 154 матча, 85 (29+56) набранных очков, показатель полезности «+12».
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/mihail-vorobyov-vozvrashaetsya-v-salavat-yulaev/