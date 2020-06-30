Воробьев вернулся в «Салават Юлаев»

Воспитанник «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев вернулся в команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три сезона.

?Воспитанник «юлаевской» СДЮШОР Михаил Воробьёв возвращается в уфимский клуб из Северной Америки



??Соглашение с 23-летним нападающим рассчитано на три сезона.



Напомним, предыдущие три года Воробьёв провёл в системе клуба @NHLFlyers



Подробнее ? https://t.co/9T7NI8i05H pic.twitter.com/VeWFpwte7O — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) June 30, 2020

Предыдущие три года Воробьев провел в системе «Филадельфии». В общей сложности он сыграл за «Флайерз» 35 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками при показателе полезности «-5». Статистика в АХЛ: 154 матча, 85 (29+56) набранных очков, показатель полезности «+12».