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Воробьев вернулся в «Салават Юлаев»

30 июня 2020, 13:36
Михаил Воробьев. Фото nhl.com
Михаил Воробьев. Фото nhl.com
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Воспитанник «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев вернулся в команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три сезона.

Предыдущие три года Воробьев провел в системе «Филадельфии». В общей сложности он сыграл за «Флайерз» 35 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками при показателе полезности «-5». Статистика в АХЛ: 154 матча, 85 (29+56) набранных очков, показатель полезности «+12».

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/mihail-vorobyov-vozvrashaetsya-v-salavat-yulaev/

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