Воробьев оценил игру «Металлурга» в первой половине сезона

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев оценил игру своей команды в первой половине сезона-2021/22.

«По составу сейчас в лиге много равных команд, просто мы здорово сработали в общем плане. Брали своё лучшим меньшинством, входили в топ-3 по реализации большинства, хорошо выглядели при игре «пять на пять», вратари тоже много выручали. До конца октября нас не мучили серьёзные травмы и болезни, именно поэтому дистанция пройдена с хорошими показателями, но впереди ещё много работы.



Мы играли «один-два-два» уже в прошлом чемпионате, старались быстро переходить из обороны в атаку. С новой формой судейства не надо отсиживаться в обороне, лучше играть в атаке, лезть на ворота соперника. Я доволен, что в КХЛ ввели правило «второй руки», которое есть в НХЛ. Хоккей стал интереснее, ушла игра в углах. Команды, способные атаковать и обладающие мастеровитыми игроками, стараются искать своё счастье впереди, а не ставить «автобусы». Важно, чтобы хоккей в КХЛ остался на этом же уровне и продолжал быть зрелищным. Именно из-за изменений в правилах стал приветствоваться атакующий хоккей, а не оборонительный. Результатов вроде 1:0 или 2:1 становится всё меньше, команды начали много забивать. Несомненно, это отличная реклама для лиги», — цитирует «Чемпионат» Воробьева.

«Металлург» является лидером общей турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ с 46 очками в 27 матчах.