«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2020/21

КХЛ на своем официальном сайте представила рейтинг по итогам сезоне-2020/2021, основанный на оценке деятельности клубов, направленной на приведение к единому уровню по различным аспектам их деятельности.

Возглавил рейтинг «Йокерит». На втором месте расположился «Авангард». Третью позицию занял ЦСКА.

Рейтинг формируется на основе девяти параметров: спортивные достижения (20%), стоимость спортивного результата (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременная оплата труда игроков (5%), посещаемость и заполняемость стадионов (10%), исполнение норм технического регламента (10%), ТВ-индекс (10%), доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%), работа со СМИ (5%). В расчет берутся показатели трех последних сезонов.

Рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона-2020/21:

1. «Йокерит» (64,20)

2. «Авангард» (61,53)

3. ЦСКА (59,84)

4. СКА (59,46)

5. «Ак Барс» (57,84)

6. «Автомобилист» (56,21)

7. «Салават Юлаев» (54, 55)

8. «Барыс» (53,76)

9. «Локомотив» (52,75)

10. «Металлург» (52,38)

11. «Динамо» Москва (50,73)

12. «Торпедо» (50,23)

13. «Сибирь» (48,18)

14. «Северсталь» (45,29)

15. «Спартак» (44,34)

16. «Трактор» (43,91)

17. «Витязь» (38,66)

18. «Нефтехимик» (38,41)

19. «Динамо» Рига (36,65)

20. «Динамо» Минск (35,75)

21. «Сочи» (34,46)

22. «Амур» (33,29)

23. «Куньлунь» (31,90)