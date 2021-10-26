Воробьев объяснил отсутствие в составе новичка «Магнитки» Руденкова

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч двух быстрых играющих команд, — отметил Воробьев. — Рады, что в конце вырвали победу. Где надо нас подтащил свежий Василий Кошечкин.

— Как вам Егор Коробкин в тройке с Лайпсиком и Майе?

— Нормально, он делает свою работу. С «Сочи» он сыграл очень прилично. Наверное, все время держать уровень этих ребят ему все-таки сложно, но он работает.

— Вы говорили, что хотели попробовать его в центре. Видимо, что-то пошло не по плану? Егор выходит на фланге.

— Почему не по плану? Мы же не будет пробовать его просто так. Мы сделаем это, если кто-то выпадет. В Сочи мы знали, что у нас Руденков играл в центре. Давно, но играл. Мы начали с него в центре, но потом чуть меньше половины матча выходил в центре Егор.

— Руденков сегодня не попал в состав. Ротация?

— Да. Он давно не играл, мы дали ему один матч. Сейчас пошли тем составом и теми ребятами, которых я больше знаю, и на которых я могу положиться, потому что они в команде с самого начала.

— Согласитесь, что Зеленое дерби — главное в КХЛ. На ваш взгляд, есть ли потенциал у Уральского дерби между «Трактором» и «Магниткой», чтобы вывести его на новый уровень?

— Не совсем согласен с вами. У Зеленого дерби большое имя, оно хорошо разрекламировано. Но есть «Динамо» — ЦСКА, ЦСКА — «Спартак» и так далее. У нас есть дерби. С «Авангардом» нормально складываются отношения. Чак-чак у нас не дарят — это другое дело, а все остальное у нас есть.

— Минулин и Никонцев не играют из-за сезонного вируса?

— Да. На другой вирус у них тест негативный. Сезонное дело.