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КХЛ: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи 26 октября

08:45
Московское «Динамо» сыграет против «Локомотива». Фото ХК «Динамо» Москва
Московское «Динамо» сыграет против «Локомотива». Фото ХК «Динамо» Москва
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Сегодня, 26 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся очередные матчи.

«Амур» — ЦСКА (12.00 мск)

«Адмирал» — «Динамо» Минск (12.30)

«Сибирь» — «Барыс» (15.30)

«Автомобилист» — «Ак Барс» (17.00)

«Металлург» — «Трактор» (17.00)

«Салават Юлаев» — «Северсталь» (17.00)

«Витязь» — «Сочи» (19.30)

«Динамо» Москва — «Локомотив» (19.30)

«Куньлунь» — «Нефтехимик» (19.30)

«Спартак» — «Торпедо» (19.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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