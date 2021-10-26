Гатиятулин рассказал, когда вернутся травмированные Гика и Пилут

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Непростой матч, — считает Гатиятулин. — К сожалению, уступили. Мы с первой секунды играли по заданию. Выполнили то, что планировали. Но были и ошибки, за которые нас наказал соперник. Мы создавали моменты, могли забить, но в концовке чего-то не хватило, чтобы реализовать их. Ребята старались, отдавались в каждом эпизоде.

— Что с Гикой и Пилутом?

— Гика ориентировочно выбыл на шесть недель. По Пилуту через неделю будет понятно, на сколько он выбыл.

— Когда ждать Потапова и Стася?

— Потапову 25 числа вытащили пластину. Через две недели он должен быть готов. По Стасю — пока ждем, но, наверное, чуть дольше.

— До ноябрьского перерыва они не появятся?

— Вряд ли.

— Четыре матча подряд «Трактор» пропускает первым. Как решать эту проблему?

— Играть более концентрированно. На этом мы заостряем внимание. К сожалению, ошибаемся. Эти ошибки приводят к пропущенным голам, приходится отыгрываться. Хоккей — это игра. Все 60 минут надо играть. То, что мы пропускаем первыми, ни о чем не говорит. Надо выкладываться до конца.

— У Вячеслава Основина только один гол за 24 матча. Что мешает ему забивать? Что вы хотите видеть от него при розыгрыше большинства?

— Больше нацеленности на ворота. Бросок чуть поправить, не хватает немного точности. Мы работаем над этим на каждой тренировке — и индивидуально, и в пятерке. Думаю, выправим ситуацию.