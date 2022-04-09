Воробьев — о голах Голдобина и Лайпсика: «Так, средненько. Три забили всего сегодня»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (6:0, 3-1) в четвертом матче серии финала Восточной конференции.
— Очень хорошая реализация моментов в первом периоде. Потом ребята все заблокировали, Василий Кошечкин сыграл хорошо. Ребятам попадало прилично, они — герои. Готовимся к следующему матчу.
— Григорию Дронову шайба попала в лицо в первом периоде, но потом он вернулся на лед. С ним все хорошо?
— Да, с ним все в порядке.
— Голдобин не первый матч играет с Лайпсиком и Майе. Как вам их взаимодействие?
— Так, средненько. Три забили всего сегодня.
— Данила Юров набрал сегодня первое очко в этом плей-офф. Довольны его игрой?
— Он набирается опыта. Мы немного подпускали его в прошлом плей-офф. Вспоминаю, когда так же играл Владислав Каменев. Это большой опыт для молодого пацана: понюхать пороха в плей-офф.
— 6:0 — замечательный результат, но у «Трактора» было четыре штанги. Все ли было идеально в обороне?
— Все время надо работать, чтобы становиться лучше. Мы забили, они бросили в штангу. Это не ко мне вопрос.
— Как дела у Никиты Коростелевым?
— Отлично, с ним все хорошо. Травмы у него нет. Мы выбираем состав из других соображений. Все может измениться.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|0 : 6