Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (6:0, 3-1) в четвертом матче серии финала Восточной конференции.

— Очень хорошая реализация моментов в первом периоде. Потом ребята все заблокировали, Василий Кошечкин сыграл хорошо. Ребятам попадало прилично, они — герои. Готовимся к следующему матчу.

— Григорию Дронову шайба попала в лицо в первом периоде, но потом он вернулся на лед. С ним все хорошо?

— Да, с ним все в порядке.

— Голдобин не первый матч играет с Лайпсиком и Майе. Как вам их взаимодействие?

— Так, средненько. Три забили всего сегодня.

— Данила Юров набрал сегодня первое очко в этом плей-офф. Довольны его игрой?

— Он набирается опыта. Мы немного подпускали его в прошлом плей-офф. Вспоминаю, когда так же играл Владислав Каменев. Это большой опыт для молодого пацана: понюхать пороха в плей-офф.

— 6:0 — замечательный результат, но у «Трактора» было четыре штанги. Все ли было идеально в обороне?

— Все время надо работать, чтобы становиться лучше. Мы забили, они бросили в штангу. Это не ко мне вопрос.

— Как дела у Никиты Коростелевым?

— Отлично, с ним все хорошо. Травмы у него нет. Мы выбираем состав из других соображений. Все может измениться.