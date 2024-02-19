Воробьев назвал причины результатов «Барыса» в этом сезоне КХЛ

Тренер клуба ВХЛ «Рязань-ВДВ» Павел Воробьев прокомментировал игру «Барыса» в сезоне-2023/24 КХЛ.

«Мне кажется — очередной провал. Для меня как для специалиста, причины, в первую очередь, в том, что, все-таки изначально с лета не угадали с селекцией в плане легионеров. С основной частью легионеров не угадали. Да, Барбер, Оберг — более или менее. Первого потом забирают, второй, вроде, неплохо играет — а потом тоже потихонечку сдувается. Остальные... Я считаю, что легионеры должны быть достаточно сильными, лидерами как в атаке, так и в обороне. Как защитники, так и нападающие», — цитирует Воробьева Legalbet.kz.

После 65 матчей КХЛ «Барыс» с 48 очками идет на последнем месте в таблице Восточной конференции. Команда не сыграет в плей-офф.