Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказал уверенность, что Илья Ковальчук скажет свое веское слово в играх за хоккейный «Спартак» в плей-офф ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Давайте о хоккее. Удается ли вместе с Дмитрием Аленичевым выбираться на матчи «Спартака»?

— Да.

— Вы же по-прежнему дружны с Ильей Ковальчуком?

— Конечно, общаемся. Илюха — двигатель «Спартака». Не просто так его пригласили. В клубе понимали еще в прошлом году, что команда попадет в плей-офф. Илью позвали под большие матчи. Думаю, он себя проявит.

— Александр Овечкин в интервью «СЭ» заметил, что Ковальчук может играть до 50 лет.

— В апреле Илье исполнится 41 год. То, как он относится к тренировкам, к восстановлению, заслуживает большого уважения. Я это знаю не понаслышке. У него супруга фитнес-тренер. В общем, полная идиллия в этом плане. В семье спортом занимаются все. Илюха в хорошей форме. Да, возможно, не забивает по три шайбы в каждой игре, но от него этого и не требуется. Он очень органично вписался в сегодняшний «Спартак». Ковальчук есть Ковальчук. Свое веское слово он еще обязательно скажет.

— На что способна замахнуться команда Алексея Жамнова?

— Уф. Сложно сейчас прогнозировать. Впереди еще несколько игр регулярки. Посмотрим, кто выпадет в соперники в первом раунде плей-офф. Не знаю, правильно ли так рассуждать, но, возможно, где-то ты можешь просчитать дальнейшую турнирную стратегию. Надо быть аккуратнее. Главное — не попасть в плей-офф на ЦСКА. Тогда противостояние получится очень непредсказуемым. Лучше увидеть это дерби попозже. В полуфинале или даже в финале конференции.

Полностью интервью Егора Титова можно прочитать на сайте «СЭ»