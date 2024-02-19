Форвард «Нефтехимика» Сетдиков: «Я всегда был за увеличение количества матчей в КХЛ»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков поделился мнением об увеличении числа матчей в регулярном сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Я всегда был за увеличение количества матчей. Чем больше игр, тем больше растет игрок. Тренировки — это одно, но я за то, чтобы было меньше пауз и больше матчей. Мотивации у меня достаточно. Я молодой, мне еще играть и играть. Готов и 80 матчей за сезон сыграть! Говорили же, что хотят подвинуть регулярный чемпионат на месяц. Это интересно, почему бы и нет», — цитирует Сетдикова Metaratings.ru.

В этом сезоне команды сыграют по 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. «Нефтехимик» с 66 очками после 65 игр занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.