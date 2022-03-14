Владислав Картаев: «Результаты игр с «Трактором» будут решаться в неравных составах»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей второго раунда плей-офф КХЛ против «Трактора».

«Эмоционально хорошее, прошли первый раунд плей-офф. Физическое состояние тоже, считаю, хорошее у команды — мы отдохнули, восстановились и готовимся к серии с «Трактором». Это хорошая и сильная команда. У них хорошее большинство, как показала их серия с «Нефтехимиком». Быстрый коллектив с четырьмя боевыми звеньями.

Наша основная задача — сыграть терпеливо и правильно в меньшинстве, не позволяя ничего создать. Что касается большинства, нужно забивать больше. Результаты игр будут решаться именно в неравных составах. Думаю, они затаили обиду за прошлый плей-офф и нам будет в два раза тяжелее. Так что надо готовиться еще серьезнее, чем в прошлом сезоне", — приводит слова Картаева сайт клуба.

Первый матч второго раунда между «Салаватом» и «Трактором» пройдет 17 марта.