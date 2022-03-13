«Неплохо Боб погулял с Барсиком?» «Авангард» о серии с «Ак Барсом»

«Авангард» после победы в серии c «Ак Барсом» напомнил о видео с котом Барсиком

«Авангард» после победы в серии первого раунда плей-офф над «Ак Барсом» напомнил о видео с котом Барсиком.

Омский клуб выбил казанцев из плей-офф, одержав победу в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4-2.

«Неплохо Боб погулял с Барсиком?» — говорится в Instagram «Авангарда».

Клуб выложил отрывок из видео «Как успокоить Барсика?», которым анонсировал серию с «Ак Барсом».

В ролике главный тренер команды Боб Хартли представлен в качестве хозяина кота по кличке Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.