Владимир Крикунов - после поражения от "Торпедо": "Всегда ставим задачу выиграть, но подготовка к сезону – важнее"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов после поражения от "Торпедо"​ (1:2) в первом матче межсезонья отметил, что доволен отношением к работе со стороны молодых хоккеистов, сообщает официальный сайт москвичей.

"В сегодняшнем матче мы дали всем игрокам сыграть поровну, кроме Баранова. Вратари сыграли по 30 минут, все звенья выходили и в большинстве и в меньшинстве. Что касается вратарей, то в связи с травмой Еременко мы понимаем, что Бочарову и Кузнецову предстоит начать сезон. В целом же была задача посмотреть молодых ребят.

Игра молодых хоккеистов? Есть недоработки, ошибочки. На то они и молодые ребята. Но отношением к работе я доволен. Впереди Кубок Губернатора нижегородской области. Мы всегда ставим задачу выиграть, но подготовка к сезону – важнее", – приводит слова Крикунова пресс-служба "Динамо".

"Динамо" уступило "Торпедо" в товарищеском матче