«Витязь» продлил контракт с форвардом Дарьиным

«Витязь» подписал новый контракт с нападающим Александром Дарьиным, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 23-летний Дарьин провел 48 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очков. Ранее игрок выступал за «Локомотив» и «Торпедо».