Стала известна зарплата Дарьина по новому контракту с «Витязем»

Нападающий Александр Дарьин подписал новый контракт с «Витязем» на два года.

По информации «СЭ», в следующем сезоне 23-летний хоккеист получит около 12 миллионов рублей, а в сезоне-2025/26 — около 15.

Дарьин стал игроком «Витязя» в октябре 2023 года в результате обмена из «Торпедо» на защитника Кирилла Кирсанова. За подмосковный клуб он провел 42 матча, забросил 8 шайб и отдал 14 результативных передач.