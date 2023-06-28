«Витязь» подписал контракт с американским нападающим Бараком

«Витязь» подписал контракт с американским нападающим Дереком Бараком, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Контракт с хоккеистом заключен до конца сезона-2023/23.

28-летний нападающий до 2021 года выступал в Северной Америке в различных лигах. В АХЛ он провел 93 матча и набрал 31 (17+14) очко.

Последние два сезона Барак выступал в финской лиге за «Эссет», в котором провел 114 матчей и набрал 60 (33+27) очков.