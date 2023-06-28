Ягр объяснил, как отъезд в Россию помог ему отыграть 6 лет в НХЛ
Чешский хоккеист Яромир Ягр считает, что не смог бы отыграть шесть лет в НХЛ, если бы не уезжал в Россию.
«Если бы я не уехал в Россию, не думаю, что я отыграл бы еще шесть лет [в НХЛ]. Мне так кажется, не знаю, что произошло бы. Но когда я поехал в Россию, это было концом чего-то одного и началом чего-то другого.
Даже психологически — 20 лет ты начинаешь сезон 15 сентября, тренировочный лагерь, ты завершаешь сезон в плей-офф, у тебя отпуск две-три недели, и ты должен возвращаться к тренировкам. Когда ты делаешь это 24 года, даже если тебе это нравится, ты устаешь от этого.
А там была другая система. Меньше игр, четыре перерыва на матчи сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России меньше матчей, поэтому ты больше тренируешься. Я тренировался намного больше. Я был в гораздо лучшей форме. А через 3 года, когда я вернулся, у меня появилась новая энергия, азарт», — приводит слова Ягра Sports.ru со ссылкой на Youtube-канал Spittin' Chiclets.
Ягр дважды выступал за омский «Авангард» – с 2004 по 2005 год и с 2008 по 2011 годы. Сезон-2022/23 51-летний хоккеист провел в чешском «Кладно».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3