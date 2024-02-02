«Локомотив» на выезде обыграл «Витязь»

«Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Витязь» со счетом 2:0.

Отличились Георгий Иванов и Даниил Тесанов, реализовавший буллит.

После этого матча «Локомотив» с 80 очками занимает второе место в Западной конференции, «Витязь» с 43 очками — на последней строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Голы: Иванов — 10 (бол., Рафиков, Лихачев), 6:13 — 0:1. Тесанов — 6 (буллит), 19:58 — 0:2.

Вратари: Дорожко (57:15) — Мельничук.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 18 (7+5+6) — 33 (15+6+12).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

2 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.