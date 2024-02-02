«Северсталь» победила минское «Динамо» и вышла в плей-офф КХЛ

«Северсталь» дома победила минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2. Игра прошла в Череповце на арене «Ледовый дворец».

За хозяев забили Никита Рожков, Кирилл Пилипенко, Никита Седов и Данил Аймурзин. У гостей отличились Сэм Энас и Ник Меркли.

«Северсталь» благодаря этой победе вышла в плей-офф КХЛ. Команда набрала 65 очков в 57 матчах и занимает седьмое место на «Западе». «Динамо» находится на восьмой строчке с 57 баллами в 58 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Энас — 20 (Меркли, Фриц), 3:58 — 0:1. Меркли — 12 (Кодола), 21:16 — 0:2. Рожков — 2 (Моисеев), 22:25 — 1:2. Пилипенко — 29 (Барберио), 38:22 — 2:2. Седов — 3 (Рожков, Подшивалов), 45:20 — 3:2. Аймурзин — 13 (Пилипенко), 52:22 — 4:2.

Вратари: Самойлов — Колосов.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (12+10+7) — 19 (9+6+4).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

2 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».