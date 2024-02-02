Фетисов — о решении по лимиту на легионеров в КХЛ: «Надеюсь, что возобладает разум»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался по поводу принятия решения о лимите на легионеров в КХЛ.

«Мне кажется, здесь как раз и нужно понимать, зачем нам сегодня контроль такой нужен со стороны ФХР. КХЛ — это профессиональная и самодостаточная лига, — приводит слова Фетисова ТАСС. — Она должна принимать решение, какой путь развития для нее наиболее правильный и эффективный. Мне не удалось в свое время отделить мухи и котлеты, тогда при создании лиги было другое состояние. Мы имеем то, что имеем. Надеюсь, что разум возобладает, позиции клубов КХЛ не должны зависеть ни от кого, только от внутренних решений. И решение не будет зависеть от каких-то чиновничьих капризов».

1 февраля стало известно, что большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита не легионеров. C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти игроков).

Напомним, что для изменения лимита КХЛ необходимо согласовать новый регламент с Минспорта.