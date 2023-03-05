«Локомотив» выиграл у «Витязя» всухую на выезде и вышел вперед в серии
«Локомотив» обыграл «Витязь» на выезде в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:0.
У железнодорожников сделал дубль Даниил Тесанов, по одной шайбе у Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.
«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Рафиков — 1 (бол., Никулин, Красковский), 10:27 — 0:1. Тесанов — 2, 16:10 — 0:2. Алексеев — 1 (бол., Рафиков, Никулин), 35:27 — 0:3. Тесанов — 3 (Марченко, Рафиков), 56:10 — 0:4.
Вратари: Дорожко — Исаев.
Штраф: 32 — 8.
Броски: 30 (6+17+7) — 42 (15+12+15).
Судьи: Гашилов, Оленин.
5 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 5565 зрителей.
Счет в серии: 1-2
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|1 : 4
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|0 : 4
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|0 : 4