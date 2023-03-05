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Сегодня, 19:26

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче серии плей-офф

Мария Гусева
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Хоккеисты «Ак Барса».
Хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Петров, Илья Сафонов, Никита Дыняк и Александр Радулов. За «Нефтехимик» единственный гол забил Павел Порядин.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет во вторник, 7 марта, в Нижнекамске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Петров — 1 (Кагарлицкий), 10:33 — 0:1. Порядин — 2 (бол., Хохлов, Лещенко), 21:52 — 1:1. Сафонов — 1 (Радулов, Кагарлицкий), 26:34 — 1:2. Дыняк — 1, 49:51 — 1:3. Радулов — 2 (п.в., Воронков, Войнов), 59:03 — 1:4.

Вратари: Тихомиров (57:35 — 59:03) — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (11+7+3) — 27 (15+6+6).

Судьи: Васильев, Кочетов.

5 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4892 зрителя.

Счет в серии: 1-2

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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