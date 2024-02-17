«Витязь» сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 17 февраля

«Витязь» на своем льду примет московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 17 февраля. Матч состоится в ледовом дворце имени Ю.Е. Ляпкина «Арена Балашиха» в Балашихе и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Витязь» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Команда Алексея Кудашова набрала 88 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. Подмосковный клуб с 45 баллами располагается на последней, 11-й строчке Востока.

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