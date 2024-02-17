«Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение подряд
«Авангард» дома обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу омичам принесли голы Ивана Николишина, Никиты Холодилина и Артема Чмыхова.
Голкипер хозяев Павел Хомченко отыграл на ноль, отразив 41 бросок по своим воротам.
«Авангард» (88 очков) прервал серию из двух поражений подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (87) потерпел третье поражение кряду и идет вторым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Николишин — 9 (Мурылев, Жафяров), 25:32 — 1:0. Жафяров — 4 (Прохоркин, Чмыхов), 51:27 — 2:0. Чмыхов — 4 (Игумнов, Николишин), 55:23 — 3:0.
Вратари: Хомченко — Набоков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (5+7+8) — 41 (15+11+15).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
17 февраля. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|63
|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
|63
|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|64
|34
|30
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|64
|28
|36
|68
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|64
|20
|44
|51
|12
|Барыс
|64
|20
|44
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Сочи
|64
|22
|42
|51
|10
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|17.02
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|3 : 0
|17.02
|16:00
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|17.02
|17:00
|
Локомотив – Сал. Юлаев
|- : -
|17.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|17.02
|17:00
|
Спартак – Ак Барс
|- : -