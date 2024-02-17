«Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение подряд

«Авангард» дома обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу омичам принесли голы Ивана Николишина, Никиты Холодилина и Артема Чмыхова.

Голкипер хозяев Павел Хомченко отыграл на ноль, отразив 41 бросок по своим воротам.

«Авангард» (88 очков) прервал серию из двух поражений подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (87) потерпел третье поражение кряду и идет вторым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Николишин — 9 (Мурылев, Жафяров), 25:32 — 1:0. Жафяров — 4 (Прохоркин, Чмыхов), 51:27 — 2:0. Чмыхов — 4 (Игумнов, Николишин), 55:23 — 3:0.

Вратари: Хомченко — Набоков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (5+7+8) — 41 (15+11+15).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

17 февраля. Омск. G-Drive Арена.