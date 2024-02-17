Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:14

«Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» дома обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу омичам принесли голы Ивана Николишина, Никиты Холодилина и Артема Чмыхова.

Голкипер хозяев Павел Хомченко отыграл на ноль, отразив 41 бросок по своим воротам.

«Авангард» (88 очков) прервал серию из двух поражений подряд и продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (87) потерпел третье поражение кряду и идет вторым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Николишин — 9 (Мурылев, Жафяров), 25:32 — 1:0. Жафяров — 4 (Прохоркин, Чмыхов), 51:27 — 2:0. Чмыхов — 4 (Игумнов, Николишин), 55:23 — 3:0.

Вратари: Хомченко — Набоков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (5+7+8) — 41 (15+11+15).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

17 февраля. Омск. G-Drive Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
2
0
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Витязь» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Спартак» — «Ак Барс», «Локомотив» — «Салават»: расписание и результаты матчей КХЛ 17 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Сочи 64 22 42 51
10 Куньлунь РС 63 22 41 50
11 Витязь 63 19 44 45
Результаты / календарь
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 14:00
Авангард – Металлург Мг
 3 : 0
17.02 16:00
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
17.02 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
17.02 17:00
Витязь – Динамо М
 - : -
17.02 17:00
Спартак – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости