«Спартак» и «Ак Барс» в субботу, 17 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Спартак» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Спартак» набрал 84 очка и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Ак Барса» 78 баллов, команда находится на 4-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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