Московское «Динамо» на выезде победило «Витязь», команды забросили 9 шайб

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

Бело-голубые уже по итогам первого периода вели в счете с преимуществом в три шайбы. У гостей в этой встрече отличились Джордан Уилл, Никита Гусев и Егор Петухов — все трое оформили дубли. За хозяев голы забили Иван Воробьев, Скотт Уилсон и Владислав Кара.

Московская команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 64 матча. «Витязь» с 45 баллами после 64 игр идет на последней позиции.

КХЛ.Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Голы: Петухов — 8 (Ильенко, Пыленков), 2:15 — 0:1. Уил — 28 (Рашевский, Прибыльский), 10:15 — 0:2. Уил — 29 (Малышев, Гусев), 13:14 — 0:3. Гусев — 21 (бол., Менелл, Уил), 16:21 — 0:4. Кара — 6 (Галузин), 17:57 — 1:4. Уилсон — 20 (Барак), 30:07 — 2:4. Воробьев — 10 (Педан), 45:39 — 3:4. Петухов — 9 (мен.), 55:09 — 3:5. Гусев — 22 (Готовец), 57:46 — 3:6.

Вратари: Дорожко (Шикин, 56:48) — Коновалов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (11+10+12) — 36 (18+5+13).

Судьи: Фатеев, Шувалов.

17 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 4848 зрителей