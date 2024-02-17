Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:21

Московское «Динамо» на выезде победило «Витязь», команды забросили 9 шайб

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.

Бело-голубые уже по итогам первого периода вели в счете с преимуществом в три шайбы. У гостей в этой встрече отличились Джордан Уилл, Никита Гусев и Егор Петухов — все трое оформили дубли. За хозяев голы забили Иван Воробьев, Скотт Уилсон и Владислав Кара.

Московская команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 64 матча. «Витязь» с 45 баллами после 64 игр идет на последней позиции.

КХЛ.Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:6 (1:4, 1:0, 1:2)

Голы: Петухов — 8 (Ильенко, Пыленков), 2:15 — 0:1. Уил — 28 (Рашевский, Прибыльский), 10:15 — 0:2. Уил — 29 (Малышев, Гусев), 13:14 — 0:3. Гусев — 21 (бол., Менелл, Уил), 16:21 — 0:4. Кара — 6 (Галузин), 17:57 — 1:4. Уилсон — 20 (Барак), 30:07 — 2:4. Воробьев — 10 (Педан), 45:39 — 3:4. Петухов — 9 (мен.), 55:09 — 3:5. Гусев — 22 (Готовец), 57:46 — 3:6.

Вратари: Дорожко (Шикин, 56:48) — Коновалов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (11+10+12) — 36 (18+5+13).

Судьи: Фатеев, Шувалов.

17 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 4848 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
1
9
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» всухую обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче

«Спартак» проиграл «Ак Барсу», «Локомотив» победил «Салават». Результаты и видео голов 17 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 64 22 42 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
Результаты / календарь
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 14:00
Авангард – Металлург Мг
 3 : 0
17.02 16:00
Куньлунь РС – Динамо Мн
 2 : 4
17.02 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 3 : 0
17.02 17:00
Витязь – Динамо М
 3 : 6
17.02 17:00
Спартак – Ак Барс
 0 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости